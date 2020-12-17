بوتين: قبل إهانة مشاعر المؤمنين يجب التفكير بالرد المحتمل

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس، إلى موضوع الرسوم الكاريكتورية المسيئة للنبي محمد وردود الفعل عليها.

وقال بوتين، ردا على سؤال من مراسل RT، حول الحدود بين حرية التعبير واحترام مشاعر المؤمنين، إن حرية المرء تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.

وأضاف الرئيس الروسي: "عند إهانة مشاعر المؤمنين، يجب على المرء أن يتذكر رد الفعل المحتمل، لكن هذا الرد لا ينبغي أن يكون عدوانيا، فلا يوجد تلميح للعدوان في الديانات".

وتابع بوتين القول، إنه لا يجوز أن يؤدي رد الفعل على انتهاك حقوق المؤمنين، إلى حرمان المرء من حياته".