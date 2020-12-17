بعد مقتل 4 وإصابة 20.. الجيش الليبي ينهي نزاعا قبليا في طبرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهت قوات الجيش الليبي نزاعا قبليا في مدينة طبرق شرقي البلاد، كان قد أسفر عن مقتل ٤ أشخاص وإصابة ٢٠ آخرين.

واشتعلت الاشتباكات منذ مساء أمس الأربعاء بين أبناء قبيلتي القطعان والعبيدات -بيت مريم- في نزاع على تولي إدارة مكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة لأحد أبناء القبيلتين.



وأسفر هذا النزاع عن تفجير مكتبي الضمان الاجتماعي والمحكمة بكل من منطقة كمبوت ومدينة طبرق، مستخدمين قنابل يدوية وإطلاق الرصاص ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة نحو 20 آخرين.

وتمكنت القوات المسلحة الليبية من إعادة الأمن للمنطقة وإخلاء المقار الرسمية وتسليمها للجيش، وإجراء تهدئة، وتسلم آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي، مقر الضمان مع بعض وجهاء القبائل في المنطقة.





وتمكن قوات الجيش الليبي والشرطة من القضاء على الجماعات الإرهابية، شرقي البلاد، وتثبيت الأمن فيها عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014، إلا أن صراعات قبلية تنشأ من آن لآخر وسرعان ما يتم التعامل معها.

ويقوم الجيش الليبي بدور اجتماعي كبير في الصلح بين القبائل الليبية المتحاربة في أنحاء البلاد خاصة الجنوب، إضافة إلى الأدوار الأمنية ودعم الاستقرار في البلاد.

وكانت عملية الجيش الليبي ضد داعش في حي عبدالكافي في سبها، مثال على ذلك حيث ضمت العملية ضباطا من كافة مكونات الجنوب التبو والطوارق وقبائل القذاذفة وأولاد سليمان للمرة الأولى منذ 2011.



