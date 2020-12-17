4 فئات معفاة من رسوم التعرفة المرورية بأبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي عن إعفاء 4 فئات من المجتمع من رسوم التعرفة المرورية، التي سيجري تطبيقها في الثاني من الشهر المقبل على أربع بوابات على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي وهم ( كبار المواطنين، المواطنون المتقاعدون، أصحاب الهمم، الأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين)، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، وذلك بحسب الضوابط المحددة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، والاستمرار في رعايتهم من خلال إحاطتهم بأشكال الدعم والاهتمام كافة.



- فئة أصحاب الهمم: لا يُشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم الشخص من أصحاب الهمم مباشرة، وإنما ينبغي إرفاق بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على أن تكون المركبة مملوكة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحب الإعفاء بشرط أن يتم إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى.

- فئة كبار المواطنين : يعرف القانون كبار المواطنين بأنهم كل شخص من مواطني دولة الإمارات يبلغ من العمر 60 عاما فأكثر، ويُشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم الشخص صاحب العلاقة.

- فئة أصحاب الدخل المحدود من مواطني دولة الإمارات : يجب أن تنطبق عليهم الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المختصة بدعم ذوي الدخل المحدود في الدولة، ويتوجب على المتقدمين منهم للإعفاء من الرسوم أن يحملوا وثيقة تثبت انتماءهم لهذه الفئة.

- فئة المواطنين المتقاعدين: الذين ينطبق عليهم تعريف المتقاعدين المعتمد لدى الجهة المختصة في الدولة.

فئات أخرى معفاة

و شملت المركبات المستثناة والمعفاة من رسوم التسجيل ورسوم التعرفة المرورية الفئات التالية : مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والحافلات المدرسية المصرح لها من مركز النقل المتكامل، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ 26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل لوحة ورقم شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية أو شرطة الامارات المحلية الأخرى، والمركبات المقطورة، والدراجات الآلية. هذا ويكون التسجيل في "درب" إلزامياً لجميع المستخدمين شاملاً مستحقي الإعفاءات.

طلب الإعفاء

ودعا مركز النقل المتكامل الفئات الأربع المشمولة بالإعفاء من رسوم بوابات التعرفة المرورية إلى التقدم بطلب إعفاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية أو عبر تطبيق "درب" للهواتف الذكية والتسجيل في النظام ثم التقدم بطلب إعفاء مع تحديد نوع الإعفاء المطلوب وإرفاق الوثائق المطلوبة.