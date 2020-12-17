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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسي يوضح سبب عدم تناوله لقاح كورونا حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه سيحصل على اللقاح الذي طورته بلاده ضد كورونا "في أقرب وقت ممكن".
وأوضح الرئيس البالغ من العمر 68 عاما أن عمره خارج النطاق المشمول حاليا بتوصية الحصول على اللقاح، والذي تم تقديمه في أغسطس الماضي.
وأعرب بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، عن ثقته في لقاح "سبوتنيك V" ، وقال إنه أثبت حتى الآن أنه آمن وفعال.
كما أعرب عن تفاؤله بشأن خطط شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لدمج لقاحها مع اللقاح الروسي لتطوير منتج أكثر فاعلية.
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