السنغال تُسجل 115 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 17 ألفًا و451 حالة.
تم شفاء 35 حالة خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 16384 شخصا.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الإذاعة السنغالية - أنه تم إجراء 1544 فحصا، حيث تم تسجيل 115 إصابة مؤكدة.. مضيفة أنه
وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 356 شخصا، وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.. موضحة
وفي سياق متصل تبقى القارة الافريقية عموما أقل تأثراً بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع قارتي أوروبا وآسيا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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