السنغال تُسجل 115 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 17 ألفًا و451 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الإذاعة السنغالية - أنه تم إجراء 1544 فحصا، حيث تم تسجيل 115 إصابة مؤكدة.. مضيفة أنه

تم شفاء 35 حالة خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليصل إجماليإلى 16384 شخصا.



وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 356 شخصا، وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.. موضحة

أن هناك 711 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي سياق متصل تبقى القارة الافريقية عموما أقل تأثراً بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع قارتي أوروبا وآسيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.