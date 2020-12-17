العراق يُسجل 1533 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 1533 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 580 ألفا و449 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12650 حالة.. مشيرة

إلى تماثل 1916 شخصا للشفاء من الفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في العراق إلى 515 ألفا و321 حالة.



وكانت وزارة الصحة العراقية قد ذكرت أمس الأربعاء أنه هناك احتمالية للعودة إلى الإغلاق التام أو الجزئي في حال ارتفاع

معدل الإصابات بفيروس "كورونا".

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪؜ ) بعد أن كانت (٢٢٪؜) في الأشهر السابقة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.