“دون بيغ” مصاب بكورونا

أعلن مغني الراب “دون بيغ”، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا، بعدما أكدت نتائج التحاليل، التي خضع لها إيجابية حالته.
وأعلن “دون بيغ”، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، أنه أصيب بالفيروس، وسيخضع لعلاجه في منزله.
وقال “دون بيغ”: “2020 حلفات ما تخرج تا تسد ريدو وراها مرحبا بلالة “كوفيد 19”.
وبدأ كورونا في التسلل إلى ساحة الراب، إذ أعلن مغني الراب حليوة إصابته بكورونا، قبل يومين.
وأصيب عدد من الفنانين المغاربة بكورونا، وتمكنوا من الشفاء منه، منهم فاتى جمالي، وهشام الوالي، وريدوان، والدوزي، وأسامة رمزي، وسعيد الناصري، بينما قضى على آخرين، منهم محمود الإدريسي، ومارسيل بوطبول.
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