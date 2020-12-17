رئيس الوزراء الإسباني يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون

أعلنت السلطات الإسبانية خضوع رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، للعزل الصحي، حتى 24 دجنبر الجاري، بعد تناوله الغداء مع الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، فى بيان لها، اليوم الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيخضع للعزل الصحى لمدة 7 أيام، وذكرت أنه من غير المعروف، حاليا، كيف أصيب بكوفيد-19، كما أن بريجيت ماكرون، البالغة من العمر 67 سنة، تخضع للحجر الصحي.

وكشف مسؤول في القصر الرئاسي الفرنسي لوكالة “رويترز” أن ماكرون ألغى كل رحلاته إلى الخارج بما في ذلك زيارته، التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 دجنبر الحالي، كما ذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكتس دخل، أيضا، إلى الحجر الصحي.