تراجع قيمة الدرهم بنسبة 0.25 ٪؜ مقابل الأورو في الربع الثالث من 2020

أفاد بنك المغرب أن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 0,25 في المائة مقابل الأورو، وارتفعت بنسبة 5,88 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأضاف بنك المغرب، في تقرير له حول السياسة النقدية، وزع خلال الاجتماع الفصلي لمجلسه برسم السنة الجارية، أنه مقارنة بعملات الدول الصاعدة الرئيسية، ارتفع الدرهم بنسبة 11,20 في المائة مقابل الليرة التركية، وبنسبة 1,8 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، وبنسبة 3,33 في المائة مقابل اليوان الصيني.

وأضاف المصدر ذاته أن سعر الصرف الفعلي ارتفع بذلك بنسبة 1,83 في المائة بالقيمة الاسمية و3,65 في المائة بالقيمة الحقيقية.

وفيما يتعلق بالمعاملات بالعملة الصعبة، ارتفع متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبناء بنسبة 12,8 في المائة إلى 21,9 مليار درهم للمبيعات و12,6 في المائة إلى 20,4 مليار درهم للمشتريات.

وارتفعت المشتريات الآجلة بنسبة 27,8 في المائة، لتصل إلى 10.3 مليار درهم، فيما ارتفعت المبيعات الآجلة بنسبة 2,6 في المائة إلى 2,7 مليار درهم.

وخلال الفترة الجارية، لم يقم بنك المغرب بأي عمليات شراء أو بيع للعملة مع البنوك، وبذلك بلغ صافي العملات الأجنبية 3,7 مليار درهم، في نهاية شتنبر مقابل 5,2 مليار في نهاية يونيو 2020.