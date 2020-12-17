“بيتكوين” بأعلى سعر على الإطلاق وسط ارتفاع الطلب عند 22.16 ألف دولار

سجل سعر العملة الافتراضية الأشهر “بيتكوين” مستوى قياسيا جديدا في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، عند 22.16 ألف دولار، وسط تزايد الطلب على الاستثمارات عالية المخاطر.

ووجد مستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار، التي شكلت على مدى الشهور الثمانية الماضية، ملاذا آمنا للمتعاملين بفعل فيروس كورونا.

وصعد سعر بيتكوين بنسبة 207 في المائة، منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعا من 7208 دولارات للوحدة الواحدة في ختام جلسات 2019.

وبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية، حتى صباح اليوم، 18.573 مليون وحدة من أصل 21 مليونا، إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع، والتداول.

وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى تعاملات، صباح اليوم، 410.9 مليارات دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

وكانت “بيتكوين” قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة في نهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة، وصلت إلى 3500 دولارا مطلع العام الماضي، قبل أن تستأنف رحلة صعود متسارعة، اعتبارا من ماي الماضي.

ومنذ الأسبوع الماضي، كسرت العملة الافتراضية الأشهر، المستوى الأعلى السابق لسعر الوحدة.

ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات، والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الأنترنت من دون وجود فيزيائي لها.