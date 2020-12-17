الدفاع المدني يخلي عوائل بسبب تسرب لغاز الكلور شمالي بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخلاء عوائل بسبب تسرب لغاز الكلور شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وانهاء حادث تسرب لغاز الكلور الخانق من اسطوانة متروكة في منطقة الشعب حي الثعالبة شمال بغداد".

وأضافت أنه "تم تطويق محيط الحادث واخلاء الساكنين من بيوتهم القريبة من موقع الحادث تحسباً لوقوع حالات الاختناق بين المواطنين وخصوصاً الأطفال والنساء منهم نتيجة استنشاق الغاز الخانق المنبعث من تلك الأسطوانة المستهلكة المتروكة".

وتابعت أن "فرق الدفاع المدني عملت الى رفع ونقل الأسطوانة الى مكان امن واتلافها وانهاء خطرها قبل الاذن للعوائل الى العودة الى بيوتهم القريبة من موقع التسرب، وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية".