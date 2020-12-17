للمرة الثالثة خلال أسبوع.. تجاوز العدد اليومي لوفيات كورونا بأميركا ثلاثة آلاف

وسجلت أميركا أمس الثلاثاء 3102 وفاة، وهي ثالث أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 304 آلاف و187، حسب إحصاء لرويترز.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16.7 مليونا، وهو ما يعادل نحو 5% من السكان.