شباك الصيادين المحتجزين تسحب رئيس وزراء إيطاليا إلى ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في بنغازي، اليوم، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث قضية الصيادين المحتجزين.
لقاء يأتي في إطار الزيارة التي بدأها كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو، إلى ليبيا اليوم، لبحث قضية الصيادين الإيطاليين المحتجزين هناك منذ أكثر من 3 أشهر، وفق مصادر إعلامية.
وقالت وسائل إعلام ليبية وإيطالية إن رئيس الوزراء الإيطالي ووزير خارجيته، وصلا بنغازي للقاء حفتر ضمن مساعي الإفراج عن الصيادين المحتجزين.
في هذه الأثناء، أكدت وكالة نوفا الإيطالية أن كونتي غادر البلاد بعد اجتماعه مع جهاز المخابرات في العاصمة روما.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، احتجز الجيش الوطني الليبي 18 بحارا إيطاليا مع زورقهم بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.
ولا تزال إيطاليا تحاول تحرير هؤلاء الصيادين بكافة السبل، حيث أكد دي مايو مواصلة الجهود في هذا الصدد.
وكشف دي مايو عن ما أسماها "مساع كبيرة للوساطة"، تجري "بصمت يتناسب مع هذه الإجراءات والمبادرات الدبلوماسية".
وفي وقت سابق أكد مدير التوجيه المعنوي للجيش الوطني اللواء خالد المحجوب أن ملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين هو ملف قانوني بحت، ويُنظر أمام القضاء الليبي.
وقال المحجوب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن السلطات الأمنية الليبية تعاملت مع البحارة الإيطاليين في إطار القانون.
ولفت إلى أن البحارة تجاوزوا المياه الإقليمية الليبية، موضحا أن هذا الأمر يعد مخالفة تستدعي المثول أمام القضاء حسب القانون الليبي.
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