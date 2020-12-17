تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد.

بينما ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما استقرت أسعار الدولار، والدرهم الإماراتي، اليوم الخميس، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

الريال السعودي يستقر

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.172 جنيه للشراء و 4.198 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ثابتا عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” في 24 بنكا.

وسجل سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.08 جنيه للشراء، ونحو 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك عند نحو 4.17 جنيه، هي بنك عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.24 جنيه.

ارتفاع التحويلات

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف البنك في بيان أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى 15.651 جنيه، للشراء، و 15.751 جنيه، للبيع، مقابل 15.676 جنيه للشراء، و 15.776 جنيه للبيع، الأربعاء.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.165 جنيه للشراء، و21.297 جنيه للبيع، مقابل 20.984 جنيه للشراء و21.112 جنيه للبيع، أمس.

كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 19.075 جنيه للشراء، و 19.202 جنيه للبيع، مقابل 19.060جنيه للشراء، و 19.188 جنيه للبيع،الأربعاء، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

بينما صعد الدينار الكويتي إلى نحو 51.284 جنيه للشراء، و 51.744 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.283 جنيه للشراء، و 51.681 جنيه للبيع، أمس.