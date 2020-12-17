شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفايروس كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن قصر الإليزيه اليوم (الخميس) إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفايروس كورونا المستجد. وأوضح القصر في بيان له أن الرئيس ماكرون خضع لفحص الكشف عن كورونا عقب ظهور أعراض عليه، وسوف يخضع للعزل لمدة سبعة أيام، وسيواصل عمله وأنشطته عن بعد.



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