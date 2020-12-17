شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسباني يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد-أ.ف.ب وضع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه في العزل حتى 24 كانون الأول/ديسمبر بعد أن التقى، الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أُثبتت إصابته بوباء «كوفيد-19»، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وقال قصر مونكلوا في بيان، إن سانشيز «سيخضع بدون تأخير لفحص لمعرفة وضعه» كما أنه «سيلتزم بحجر حتى 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما سيكون قد مضى عشرة أيام على لقائه الرئيس ماكرون في باريس».



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