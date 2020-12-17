شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترحب بزيارة فريق من المحققين بشأن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنغافورة: «رويترز»

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الصين سترحب بفريق دولي من المحققين بشأن مرض «كوفيد ـ 19»، من المنتظر أن يسافر إليها في يناير/كانون الثاني. وتقود منظمة الصحة العالمية المهمة.

وعارضت الصين بشدة، دعوات لإجراء تحقيق دولي لمعرفة منشأ فيروس «كورونا»، قائلة إن مثل تلك الدعوات مناهضة للصين، لكنها كانت منفتحة على إجراء تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية، غير أنه لم يتضح ما إذا كان محققو منظمة الصحة العالمية سيزورون مدينة ووهان التي تم رصد الفيروس بها أول مرة، ولا تزال المناقشات جارية بشأن جدول الزيارة.

وقال باباتوندي أولوكوري، مدير الطوارئ الإقليمية في منطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، الخميس: «تواصل منظمة العالمية الاتصال بالصين ومناقشة أمر الفريق الدولي والأماكن التي سيزورها».

وأضاف: «ما نفهمه في الوقت الحالي، هو أن الصين ترحب بالفريق الدولي وبالزيارة.. من المتوقع حدوث هذا في مطلع يناير، على حد علمنا». وكان عضو بمنظمة الصحة العالمية ودبلوماسيون قد أبلغوا أنه من المتوقع ذهاب البعثة إلى الصين في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني، للتحقيق في منشأ الفيروس.

ودعت الولايات المتحدة التي اتهمت الصين بإخفاء حجم التفشي، إلى تحقيق «يتسم بالشفافية» تقوده منظمة الصحة العالمية، وانتقدت شروطه التي سمحت لباحثين صينيين بإجراء المرحلة الأولى من البحث التمهيدي.