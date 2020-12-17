شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسلحين اثنين في الشيشان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «وام»

تمكنت القوات الأمنية في الشيشان من قتل مسلحين هاجما عناصر أمن بقنبلة متفجرة في الشيشان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن مصدر مطلع، أن القوات الأمنية ضمن إطار عملية تفتيش روتينية أوقفت سيارة كان يستقلها شخصان في ناحية كورشالوي، لكنهما ألقيا قنبلة وحاولا الفرار، وفتحا النار على القوات الأمنية وخلال تبادل إطلاق النار تم قتلهما دون التعرف إلى هويتهما.

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