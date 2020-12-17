شكرا لقرائتكم خبر عن مقعدان لحزب إرادة جيل بمجلس النواب الجديد ومقعد بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن حزب إرادة جيل ممثل فى مجلس النواب الجديد بمقعدين وليس مقعدا واحدا، كما تنشر بعض الصحف والمواقع الإخبارية.

وأوضح "نفادي" في بيان اليوم الخميس، أن نائبي الحزب بمجلس النواب، هما النائب الشاب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام الحزب، وقد فاز ضمن القائمة الوطنية الموحدة لقطاع القاهرة، والنائبة الثانية هي رحاب محمد مصطفى وقد فازت عن محافظة دمياط ضمن القائمة الوطنية الموحدة لقطاع شرق الدلتا، وإلى جانب ذلك فإن الحزب ممثل بمجلس الشيوخ بالنائب تيسير مطر رئيس الحزب والذى نال ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم تعينه بقرار رئاسى بمجلس الشيوخ.

وذكر نفادى أن هذا البيان هدفه تقديم معلومات صحيحة لوسائل الاعلام والصحافة والمواقع الإخبارية.

وكان تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، وصف البرلمان الجديد، بالمجلس الذى انتصر للتعددية الحزبية بشكل غير مسبوق، ويضم جميع الأحزاب الممثلة لفئات الشعب المصرى.

وأشار "مطر" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن البرلمان الجديد يختلف تماما عن المجالس النيابية السابقة، إذ أن الأغلبية البرلمانية فيه تعتبر توافقيه وليس الحال كما كان الوضع في برلمان 2012 الذى كانت الغالبية فيه للتيار الإسلامي الذى أصدر تشريعات وقوانين تخدم جماعة الإخوان وليست تشريعات من أجل الوطن والمواطن.