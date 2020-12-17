كيف تحصل على قرض من البنوك لشراء سيارة ملاكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تتنافس كافة البنوك على تقديم قرض السيارات الملاكي الجديدة بكافة أنواعها المختلفة حتى على بعض الأنواع الصينية المعروفة بهدف زيادة مبيعات القروض لديها، والحفاظ على عملائها من عدم التعامل مع بنوك أخرى، وتمكينهم من شراء ما يحتاجونه.

ويستحوذ قرض السيارات على المركز الثاني في حجم التمويلات من إجمالي محفظة قروض التجزئة في أي بنك وذلك بعد القرض الشخصي "النقدي" الذي يأتي في المركز الأول دون منافس.

ويقدم الخليج 365 كافة تفاصيل قرض السيارات الملاكي سواء الجديدة أو المستعملة، وكيفية الحصول عليها والأوراق المطلوبة سواء كان العملاء موظفين أو مهن حرة أو أصحاب أوعية ادخارية وذلك من خلال 9 أسئلة وإجاباتها كالتالي:

- ما هي البنوك المقدمة لقرض السيارات وأنواع البرامج المتاحة؟

تقدم كافة البنوك قرض السيارات الملاكي الجديدة لتمكين عملائها من شرائها بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة قبل الموافقة على القرض.

وتتيح البنوك برامج مختلفة لقرض السيارات تناسب كافة العملاء، تشمل برنامجا لتمويل الموظفين في القطاع العام أو الخاص، وبرنامجا آخر لتمويل أصحاب الأعمال الذين لديهم عمل حر مثل الأطباء أو المحامين أو المهندسين، أو محال التجزئة، وأصحاب الورش، وغير ذلك ممن يملكون سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

كما تتيح البنوك للعميل الحصول على قرض سيارة بضمان أوعيته الادخارية مثل شهادة توفير أو ودائع، بشرط موافقته على حظر الشهادة وعدم استردادها حتى سداد آخر قسط من القرض، وهذا البرنامج يتماشي مع بعض العملاء غير القادرين على استكمال بعض الأوراق.

- ما أنواع السيارات المتاح تمويلها من البنوك؟

توافق البنوك على تمويل كافة أنواع السيارات الملاكي الجديدة بشرط أن تكون ماركة معروفة، كما بدأت بعض البنوك في تمويل بعض ماركات السيارات الصينية بشروط مختلفة عن باقي السيارات الأخرى.

كما أدرجت بعض البنوك القليلة خلال آخر 5 سنوات تمويل السيارات الملاكي المستعملة بشرط ألا يكون مر عليها سنوات طويلة ضمانا لجودة عملها، ولكن نسبة الفائدة تكون مرتفعة على هذا النوع، كما أن قيمة التمويل المتاحة تكون منخفضة مقارنة بالسيارات الجديدة.

- كم تبلغ قيمة التمويل المتاح الحصول عليه؟

تتراوح قيمة القرض المتاح لتمويل شراء السيارة بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى و2 مليون جنيه كحد أقصى في بعض البنوك مثل القاهرة والتجاري الدولي، وتختلف قيمة القرض من عميل إلى آخر حسب الشركة التي يعمل بها، وإجمالي دخله الشهري، وفترة سداد القرض.

- كم تبلغ فترة سداد قرض السيارات؟

تتيح البنوك فترة سداد من 6 شهور أو عام كحد أدنى ويصل الحد الأقصى لها إلى بين 5 و10 سنوات، ويتم تحديد فترة سداد القرض حسب حالة العميل، وقيمة القرض، وقيمة القسط الشهري لسداد التمويل للبنك.

- كم تبلغ نسبة الفائدة؟

تتنافس جميع البنوك على نسبة الفائدة المقررة على قرض السيارات، حيث تعتبر العامل الحاسم في تفضيل العميل التعامل مع بنك دون آخر نظرا لتأثيرها في تكلفة القرض.

وتتراوح نسبة الفائدة بين 13% سنويا متناقصة وتصل إلى 17% و24% سنويا متناقصة، حيث يحظى العميل بفائدة منخفضة إذا كان يعمل في بعض الوظائف المعينة، أو تقوم الشركة التي يعمل بها بتحويل رواتب العاملين على هذا البنك، أو إذا كان العميل قادرا على تحويل راتبه بشكل فردي.

فيما ترتفع الفائدة على بعض العملاء مثل أصحاب الأعمال الحرة، أو من يعمل في شركة تصنيفها منخفض لدى البنك.

- هل توجد مصاريف إدارية على القرض؟

بالتأكيد تفرض كافة البنوك نسبة من المصاريف الإدارية على قرض السيارة تتراوح من 1% إلى 3% من إجمالي قيمة السيارة يتم تسديدها دفعة واحدة.

ولكن بعض البنوك تقوم بإلغاء المصاريف الإدارية كاملة أو الإعفاء من نصفها لفترة مؤقتة في شهور محددة خلال العام بهدف تنشيط مبيعات السيارات لديها، ثم تعاود إقرارها مرة أخرى مع نهاية العرض.

- كم يبلغ الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل للموافقة على القرض؟

تشترط كافة البنوك حدا أدنى للدخل الشهري للعميل لأكثر من سبب منها التأكد من قدرته على سداد أقساط القرض، كما يعد ذلك أحد أهم العوامل لتحديد الحد الأٌقصى للقرض.

ويتراوح الحد الأدني بين 1500 جنيه و10 آلاف جنيه بحسب البنك، وذلك دون وجود حد أقصى، حيث كلما ارتفع الدخل الشهر للعميل تمكن من حصوله على قيمة قرض مرتفع أو العكس.

- ما حصة البنوك لتمويل الشراء من إجمالي ثمن السيارة؟

بعض البنوك توافق على تمويل 100% من إجمالي قيمة السيارة، ولكن هناك بعض البنوك لا تزيد حصة تمويلها على ما بين 50% و90% من إجمالي قيمة السيارة بهدف إلزام العميل من سداد المقدمة الأولى للسيارة للتأكد من جديته في سداد القرض.

- ما الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة؟

تشترط البنوك تقديم العميل بعض المستندات اللازمة كعامل رئيسي في الموافقة على تمويله وتشمل تكويد الشركة التي يعمل بها في البنك للتأكد من سلامتها القانونية.

كما تتضمن هذه الأوراق تقديم صورة مختومة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري، والتعهد بتحويل الراتب أو قسط القرض وذلك للموظفين، أما أصحاب الأعمال الحرة فيتطلب منهم تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وتشمل هذه المؤسسات أيضا إرفاق صورة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، وإيصال خدمات حديث "مياه أو كهرباء أو غاز"، وكذلك فاتورة من معرض السيارات بإجمالي ثمن السيارة، كما تشترط بعض البنوك على العميل التعامل مع معارض محددة لوجود تعاقد معها.