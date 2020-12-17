محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:
وقعت شركة النصر للاستيراد والتصدير عقد إدارة وتشغيل مشروع جسور مع شركة اجيليتي لخدمات اللوجستيات.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال حفل التوقيع اليوم الخميس، إن هذا التوقيع يعتبر أول عقد للإدارة والتشغيل بعد عامين من إعلان المشروع.
وأضاف الوزير أن مدة هذا العقد تبلغ 3 سنوات، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بشكل مجدٍ في المشروع.
وتابع: "الإدارة والتشغيل تخصص صعب ونتطلع إلى أن تكون الخدمة المقدمة من شركة النصر للاستيراد والتصدير ذات كفاءة عالية بما يعود علينا بزيادة المستثمرين".
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أطلق أولى مراحل مشروع "جسور" من خلال جسر "السخنة - مومباسا" بهدف دعم وتعزيز التجارة البينية بين مصر ونحو 10 دول في شرق أفريقيا عبر تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر للاستيراد والتصدير تتعاقد مع "اجيليتي للوجستيات" لإدارة مشروع جسور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.