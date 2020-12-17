النصر للاستيراد والتصدير تتعاقد مع "اجيليتي للوجستيات" لإدارة مشروع جسور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة النصر للاستيراد والتصدير عقد إدارة وتشغيل مشروع جسور مع شركة اجيليتي لخدمات اللوجستيات.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال حفل التوقيع اليوم الخميس، إن هذا التوقيع يعتبر أول عقد للإدارة والتشغيل بعد عامين من إعلان المشروع.

وأضاف الوزير أن مدة هذا العقد تبلغ 3 سنوات، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بشكل مجدٍ في المشروع.

وتابع: "الإدارة والتشغيل تخصص صعب ونتطلع إلى أن تكون الخدمة المقدمة من شركة النصر للاستيراد والتصدير ذات كفاءة عالية بما يعود علينا بزيادة المستثمرين".

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أطلق أولى مراحل مشروع "جسور" من خلال جسر "السخنة - مومباسا" بهدف دعم وتعزيز التجارة البينية بين مصر ونحو 10 دول في شرق أفريقيا عبر تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.