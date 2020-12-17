جونسون "يأسف" لإصابة ماكرون بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- أ ش أ:

أعرب رئيس الوزرء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب جونسون، في تغريدة بالإنجليزية والفرنسية عبر تويتر، عن "أسفه لسماع نبأ إصابة صديقه الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا المستجد".

كانت الرئاسة الفرنسية أعلنت منذ قليل إصابة الرئيس ماكرون بكورونا، حيث أوضحت في بيان لها أن نتيجة اختبار الرئيس جاءت إيجابية لفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الرئيس ماكرون سيخضع لعزل ذاتي وفقا للوائح الوطنية لمدة سبعة أيام، وسيواصل العمل والقيام بأنشطته عن بعد.