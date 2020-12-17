نقلت وكالة AP، عن إسكالانتي قولها: "من المهم التأكيد على أن معظم، إن لم يكن كل، دول غرب المحيط الهادئ تشارك في مشروع COVAX. وكجزء من COVAX، نتوقع تسليم اللقاحات المضادة لكورونا في الربع الثاني من عام 2021".
وقالت سوكورو إسكالانتي منسقة شؤون الأدوية في منظمة الصحة العالمية، إن هذه المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في آسياوالمحيط الهادئ في أبريل 2021.وفقاً لموقع روسيا اليوم.
وذكرت أنه، سيتم تسليم اللقاحات من خلال COVAX، المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أنه في الوقت نفسه، تعتمد بعض دول المنطقة، على عقودها الخاصة مع الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا.
والجدير بالذكر أن منظمة الصحةالعالمية سترسل فريقاً لكي تقوم بتحديد مكان نشأت وبداية فيروس كورونا المستجد، بأن الخبراء يخططون لزيارة مكان نشأت الوباء، بمدينة ووهان الصينية في وقتٍ قريب.
كما وأكد عالم البيولوجيا في معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، فابيان لينديرتز، في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس"، أن الفريق الصغير المؤلف من عشرة خبراء قد بدأ مشاورات مع العلماء والخبراء في الصين تمهيدا لزيارة البلاد الشهر القادم، مشيرا إلى أن الزيارة التي ستستغرق أربعة-خمسة أسابيع ستنطلق على الأرجح من ووهان، حيث تم رصد الفيروس المستجد لأول مرة هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تعرب عن رغبتها بمساعدة منطقة أسيا والمحيط الهادي بلقاحات ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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