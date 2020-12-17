السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

سيف اليزيد - أطلقت السعودية، اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث كان وزير الصحة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.

وبدأت حملة التطعيم صباح اليوم بأخذ معالي وزير الصحة اللقاح، ومعه أعضاء اللجان العلمية للقاحات ومجموعة من المواطنين.

وقال الدكتور توفيق الربيعة لدى إطلاقه حملة البدء في تمكين المواطنين والمقيمين من أخذ اللقاح:" اليوم بداية انفراج أزمة فيروس كورونا مؤكداً أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.

وأضاف " اليوم أخذت اللقاح في مركز اللقاحات الذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، لضمان وجود كمية كافية من العيادات، لإعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات"، لافتاً الانتباه إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة قد أعلنت سابقاً عن بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي"، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة، أكملت التجهيزات جميعها للبدء في التطعيم، حيث أكدت مأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين.