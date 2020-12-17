الرئاسة الفرنسية تعلن إصابة الرئيس ماكرون بكورونا

سيف اليزيد - أثبت فحص كوفيد-19 أُجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 "أُجريت بعد ظهور أولى العوارض"، سيخضع رئيس الجمهورية "للعزل لمدة سبعة أيام" لكنه "سيواصل عمله وأنشطته عن بعد".

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