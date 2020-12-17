مقتل مسلحين اثنين في الشيشان

سيف اليزيد - تمكنت القوات الأمنية في جمهورية الشيشان الروسية من قتل مسلحين هاجما عناصر لأجهزة الأمن بقنبلة متفجرة فى الشيشان. ونقلت وكالة "إنترفاكس"للأنباء عن مصدر مطلع أن القوات الأمنية وضمن إطار عملية تفتيش روتينية أوقفت سيارة كان يستقلها شخصان في ناحية كورشالوي، لكنهما ألقيا قنبلة وحاولا الفرار وفتحوا النار على القوات الأمنية وخلال تبادل إطلاق النار تم قتلهما دون التعرف على هويتهما.

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