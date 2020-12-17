أعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنه بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 أُجريت بعد ظهور أولى العوارض، سيخضع رئيس الجمهورية للعزل لمدة سبعة أيام، لكنه سيواصل عمله وأنشطته عن بعد.



وأفادت متحدثة باسم الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلغي كل زياراته المقررة سلفا بما في ذلك زيارته إلى لبنان بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19.



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