السودان يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا

عناصر من الجيش السوداني -أرشيفية
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا، إثر مقتل عدد من جنوده في كمين نصبته ميليشيات إثيوبية داخل الأراضي السودانية.
وأعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، تعرض قواته لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.
وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا بسبب اعتداءات لميليشيات إثيوبية على الأراضي السودانية، وزادت التوترات بعد الحرب في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية و“جبهة تحرير شعب تيغراي“، التي اندلعت في بداية الشهر الماضي.
ونشر السودان ما يزيد على 6 آلاف جندي على الحدود عند اندلاع القتال في إقليم تيغراي المحاذي لولاية القضارف السودانية.
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