مريم سعيد تعود إلى تقديم البرامج

تستعد الإعلامية المغربية، مريم سعيد، للعودة إلى تقديم البرامج، بعد غياب طويل عن الساحة، وانشغالها بحياتها الشخصية.

وتعود مريم سعيد إلى التقديم، من خلال إحدى القنوات العربية، إذ تقدم برنامجا جديدا لا علاقة له بالمجال الفني، حسب ما جاء في برنامج “حصاد الأسبوع” للإعلامي فهد الهاشمي.

وابتعدت مريم سعيد عن الساحة الإعلامية، بعد المضايقات، التي تعرضت لها من حساب “حمزة مون بيبي”، وتزوجت، وأنجبت مولودها الأول.

وغابت مريم سعيد عن الساحة الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها الانسحاب من تقديم برنامج “إم بي سي تريندينغ” آخر برامجها على قناة “إم بي سي”.