رسميا.. الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بكورونا

أعلن قصر الإيليزيه، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا المستجد.
وقال الإيليزيه، إن الرئيس ماكرون سيعزل نفسه، بعد إصابته بكورونا، وسيمارس مهامه عن بعد.
وأوضح مسؤول بالإليزيه، أن ماكرون سيلغي كل رحلاته للخارج، بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.
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