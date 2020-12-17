جامعة “الكرة” تجري اليوم قرعة دور الـ32 لمنافسات كأس العرش

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إجراء قرعة الدور الـ32 من منافسات كأس العرش للموسم الرياضي 2019/2020، في مقر الجامعة، اليوم الخميس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، عبر موقعها الرسمي “أن إجراء قرعة الدور 16/1 لمنافسات كأس العرش للموسم الرياضي 2019/2020، ستقام في مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط، يوم الخميس 17 دجنبر 2020، في الساعة الحادية عشرة صباحا – 11h00- عبر تقنية المناظرة المرئية، وذلك لمتابعة مراسيم إجراء القرعة.

وأضاف البلاغ نفسه أن الجماعة ستبعث بالرابط الإلكتروني للسادة ممثلي الأندية المؤهلة للمشاركة في هذا الدور، وذلك لمتابعة مراسيم إجراء هذه القرعة.

وحجز 13 فريقا بطاقة التأهل إلى الدور الموالي من منافسة كأس العرش لكرة القدم، ويتعلق الأمر بكل من أندية شباب المحمدية، والمغرب الفاسي، واتحاد سيدي قاسم، وشباب بنجرير، واتحاد تواركة، واتحاد الخميسات، والكوكب المراكشي، وجمعية سلا، والرشاد البرنوصي، وشباب أطلس خنيفرة، وأولمبيك اليوسفية، ووداد قلعة السراغنة، ومولودية الداخلة، وينتظر التعرف على باقي الأندية المتأهلة، مساء اليوم.