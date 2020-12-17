الأول بين زعماء المنطقة.. ملك البحرين يتلقى تلقيح كورونا

أعلن مساء أمس الأربعاء، تلقي أول ملك عربي لقاح كورونا المستجد، دون الكشف عن نوع اللقاح الذي طعم به.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية “بنا” مساء أمس الأربعاء، تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي، لقاحاً مُضاداً لفيروس كورونا.

وقالت الوكالة: “بادر… الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد… بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الملك نوه “بأن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع”.

​وتابعت الوكالة بأن الملك: “أعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع”.

ولم تكشف الوكالة عن نوع اللقاح الذي تلقاه الملك، غير أنه في مطلع دجنبر، وافقت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح شركتي “فايزر” و”بيونتيك” ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتصبح ثاني دولة تجيزه في العالم.

وفي منتصف الشهر الجاري، أجازت البحرين لقاح “سينوفارم” الصيني وأطلقت تسجيلاً عبر الإنترنت لكي يتلقاه المواطنون والمقيمون.