الحكم ضد فضل شاكر بالسجن 22سنة والأعمال الشاقة

حكمت محكمة عسكرية في لبنان، مساء أمس الأربعاء، بسجن الفنان اللبناني الشهير فضل شاكر 22 عاما مع الأشغال الشاقة.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكمين غيابيين ضد فضل شاكر، الأول قضى بسجنه 15 سنة بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم”.

وقضت المحكمة في الحكم الثاني بسجن فضل شاكر 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة بنتيجة إدانته بتهمة “تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها”.

وتتعلق الأحكام ضد فضل شاكر بقضية أحداث عبرا في مدينة صيدا، سنة 2013، التي شهدت معارك بين أنصار الأسير والجيش اللبناني مما أدى لسقوط عشرات القتلى والمصابين من الطرفين.

وكان شاكر قد عاد إلى الغناء من جديد، بطرحه أغان باللهجة الخليجية والمصرية، وآخرها كانت “ابقى قابلني” أصدرها قبل يومين.