حالة الطقس المتوقعة في المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الخميس 17 ديسمبر 2020

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة في مختلف المناطق اليمنية، وحذر خلالها المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى وخاصة:



* كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين الى تلك المحافظات الانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظاً عليها من اثار البرودة الشديدة.

*كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

النشرة توقعت أن تشهد المرتفعات الجبلية سماء خالية من السحب وأجواء باردة إلى شديد البرودة اثناء المساء والصباح الباكرعلى المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مع احتمال تكون الصقيع على الأجزاء المرتفعة منها وامكانية تكون الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجه، المحويت وريمه) وإرتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى بالمقارنة مع الأيام الماضية ولكنها تبقى أدنى من معدلاتها، مشمس نهاراً مع إمكانية تكون قطع متفرقة من السحب الركامية المنخفضة.

وأضافت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على السواحل الشرقية والجنوبية قد يرافقها هطول أمطار خفيفة متفرقة، وصحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً على السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا قد تصل اقصى سرعة لها إلى أكثر من 24 عقدة جنوبية شرقية تعمل على اضطراب البحر وإرتفاع الموج وإثارة الأتربة والرمال خاصة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد سماء خالية من السحب بوجه عام وطقس بارد ليلاً، مشمس ومعتدل نهاراً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة تنشط أحياناً.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى اجواء غائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام مع احتمال هطول امطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20عقدة.