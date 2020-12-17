شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الرئاسة الفرنسية، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا. وكان الرئيس الفرنسي يعتزم زيارة لبنان يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة عدة ملفات من بينها مناقشة تشكيل الحكومة المكلفة.

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