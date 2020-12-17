شكرا لقرائتكم خبر عن أعلنت الطوارىء .. الإعصار "ياسا" يضرب جزر "فيجي" والان نبدء بالتفاصيل
ويتوقع أن يمر الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، فوق الجزر الرئيسية مساء اليوم الخميس.
وطلبت الحكومة من السكان الانتقال إلى أماكن مرتفعة والبقاء داخل منازلهم لتفادي الحطام المتطاير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
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