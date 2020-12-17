شكرا لقرائتكم خبر عن أعلنت الطوارىء .. الإعصار "ياسا" يضرب جزر "فيجي" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت فيجي حالة الطوارئ الوطنية اليوم الخميس حيث ضرب إعصار "ياسا" تلك الجزر مع رياح متوقعة تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة وأمواج يصل ارتفاعاها إلى 16 مترا.

ويتوقع أن يمر الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، فوق الجزر الرئيسية مساء اليوم الخميس.

وطلبت الحكومة من السكان الانتقال إلى أماكن مرتفعة والبقاء داخل منازلهم لتفادي الحطام المتطاير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.