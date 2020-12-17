أقدم منتسبون أمنيون، اليوم الخميس، على تفريق تظاهرة أمام مصفى الشعيبة جنوب غربي البصرة، باستخدام الهراوات. وقال مراسل الخليج 365، إن القوة الامنية المرابطة امام مصفى الشعيبة، فرقت احتجاجا لمهندسين نظموا تظاهرة امام المصفى، باستخدام الهراوات والعصي. وشكا متظاهرون لمراسل الخليج 365، مما وصفوه بـ"القوة المفرطة" من قبل القوات الامنية، منددين في الوقت ذاته بـ"الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون والمعتصمون".



كانت هذه تفاصيل خبر بالهراوات .. تفريق احتجاج أمام مصفى الشعيبة في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.