الصدر يدعو الحشد الشعبي إلى تخليص الكرادة والجادرية من 'تجّار الجهاد'

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من إلقاء القبض على بعض المنتمين لها أمر مستحسن".

وأضاف الصدر أنه "لابد من خطوات أخرى تُرجع للجهاد سمعته، وأولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد والعياذ بالله".