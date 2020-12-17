الصدر يدعو الحشد الشعبي إلى تخليص الكرادة والجادرية من 'تجّار الجهاد'

عدَّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، قيام الحشد الشعبي بإلقاء القبض على "بعض المنتمين له"، بأنه "أمر مستحسن"، داعياً إياه إلى "تخليص" منطقتي الكرادة والجادرية ممن وصفهم بـ"تجّار الجهاد".
وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من إلقاء القبض على بعض المنتمين لها أمر مستحسن".
وأضاف الصدر أنه "لابد من خطوات أخرى تُرجع للجهاد سمعته، وأولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد والعياذ بالله".
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