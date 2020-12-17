القبض على 'عصابة مخدرات' في البصرة

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وبحوزتها (10 كغم) من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة. وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استنادا لتوجيهات المراجع العليا لتضييق الخناق والقصاص من المتاجرين ومروجي المواد المخدرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة".



واضاف البيان ان "عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية المتاجرة بالمخدرات وبحوزتهم (١٠كيلو غرام) من مادة الحشيشة المخدرة وبندقية كلاشنكوف مع عتادها، حيث تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداعهم التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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