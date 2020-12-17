القبض على متهم اعترف باغتصاب طفلين شرقي بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الخميس، القبض على "متهم" اعترف باغتصابه طفلين وسرقة أكثر من 16 الف دولار شرقي العاصمة بغداد.
وقال بيان للمديرية تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتحقيق (الامن المجتمعي) وملاحقة المجرمين وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، وبإشراف مباشر من قبل مدير مكافحة اجرام بغداد تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (16000 الف دولار) من داخل احد الدور السكنية شرق العاصمة بغداد".
واوضح البيان انه "عند التحقيق مع المتهم، اعترف صراحةً بالقيام بعدة جرائم جنائية آخرى منها اغتصاب طفلين وسرقة (9 ملايين دينار) من دار آخر اضافةً الى الاعتداء على مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية واطلاق النار اثناء القبض عليه".
واوضح البيان انه "عند التحقيق مع المتهم، اعترف صراحةً بالقيام بعدة جرائم جنائية آخرى منها اغتصاب طفلين وسرقة (9 ملايين دينار) من دار آخر اضافةً الى الاعتداء على مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية واطلاق النار اثناء القبض عليه".
وتابع البيان ان "المتهم دونت اقواله قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المواد القانونية ( 443 ، 393 ، 432 ، 229 ) لينال جزائه العادل".
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