بوتين سيتلقى لقاح كورونا في هذه الحالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيتلقى لقاح كورونا في الوقت الذي سيكون مسموحا لفئته العمرية

جاء ذلك في مؤتمر صحفي سنوي، عقده الرئيس الروسي، اليوم الخميس، يجيب فيه على أسئلة الصحفيين والمواطنين، حول قضايا داخلية وخارجية ملحة

وقال بوتين في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام روسية، إن فعالية اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا تصل إلى 97%.

وفي معرض رده عما إذا تعاطى اللقاح، ردّ الرئيس الروسي (68 عاما) بأنه لم يخضع له بعد "بسبب عدم تطوير لقاح للفئة العمرية التي ينتمي لها"، مشددا على ضرورة التطعيم العام ضد هذا الوباء.

وأشار إلى أن جائحة كورونا انعكست على كافة مجالات الحياة، لكنه أكد أن بلاده تعاملت "مع المصاعب القائمة بطريقة لائقة".



مضيفا "لا يوجد في العالم نظام رعاية صحية مستعد بالكامل لمواجهة الجائحة لكن نظامنا تجاوز ذلك بفعالية".

وروسيا هي إحدى أوائل الدول التي أعلنت عن تطوير لقاح للفيروس, أطلقت عليه تسمية "سبوتنيك-في".

وقبل نحو أسبوعين، بدأت روسيا حملة تلقيح واسعة النطاق، ضد فيروس كورونا، شملت في مرحلتها الأولى قطاع الصحة والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء.