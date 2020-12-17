الجامعة العربية: على المسؤولين اللبنانيين حلّ أزمتهم بأنفسهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدّد مساعد أمين عام جامعة الدول العربية حسام زكي على ضرورة أن يعمل المسؤولون اللبنانيون على إخراج البلاد من أزمتها.

وقال زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إن "الشعب اللبناني يقع تحت ضغوط حياتية ومالية كثيرة، وتأتي زيارتنا اليوم بهدف التعرف على الوضع والاستماع إلى تقييم للموقف ككل".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من المساعدة كي يتمكن لبنان من الخروج من أزمته ويجب أن ينحى العمل بالشكل الروتيني التقليدي جانبا لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية".

وفي رده على سؤال عما إذا كان يملك مبادرة ما بشأن لبنان، أجاب زكي: "لا نملك مبادرة معينة لكن الجامعة العربية تواكب لبنان في كل محطاته ليس بالضرورة بالمتابعة اليومية من خلال إرسال موفدين لكن هناك عمل يتم لمتابعة كل ما يجري هنا".

وأكد في الوقت نفسه على دور المسؤولين اللبنانيين في هذا الإطار قائلا: "هناك مسؤوليات تقع على أكتاف المسوؤلين السياسيين في لبنان، عليهم حلها بأنفسهم ونحن لن يكون دورنا بديلا عن أي مسؤول لبناني بل جهة مساعدة فقط ونحن مستعدون للمساعدة".

ولفت زكي إلى أنه "عندما يتفق السياسيون على مخرج من الأزمة قد يشكل ذلك إشارة للخارج على أن هناك جدية للعمل في هذا الإطار".

وأكد على أن "هناك ضرورة أن تعمل القيادات اللبنانية من أجل إخراج البلد من حالته الصعبة".

وتابع: "عندما يخرج لبنان سياسيا من الأزمة عبر تشكيل حكومة نتمنى أن يفتح ذلك الطريق أمام كل من يريد أن يساعد لبنان سواء عربيا أو أجنبيا".

وتأتي زيارة زكي إلى بيروت في وقت يعاني منه لبنان من أزمات متراكمة ومتداخلة، من العرقلة في تشكيل الحكومة والتخبط السياسي- القضائي نتيجة التحقيقات التي طالت مسؤولين ووزراء سابقين في قضية مرفأ بيروت إضافة للأزمة الاقتصادية – الاجتماعية التي وضعت أكثر من الشعب في مستوى الفقر بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على المحاصصة للحصول على الحقائب الوزارية.