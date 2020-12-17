إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

وقال مكتب ماكرون، في بيان، إنه "جرى تشخيص إصابة الرئيس بكورونا بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض، وسيخضع للعزل خلال الأيام الـ7 المقبلة".

وأكد الإليزيه، في بيان، أن "ماكرون لا يزال يدير البلاد وسيواصل العمل والقيام بمهامه عن بعد وكل اجتماعاته ستعقد عبر الفيديو".

وأضاف أن "مكتب ماكرون يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين للرئيس لإبلاغهم بالأمر ".

ولفتت الرئاسة الفرنسية، إلى أنه "من غير المعروف حاليا كيف أصيب ماكرون بكورونا".

وأشار مسؤول بالرئاسة الفرنسية إلى أن "ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان".

من جانبه، ذكر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشير أن "رئيس الوزراء جان كاستكس سيعزل نفسه أيضا".



وكانت فرنسا حققت ارتفاعا غير مسبوق منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني في عدد الإصابات بكورونا.



والأربعاء، سجلت وزارة الصحة الفرنسية 17615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما بلغ عدد الإصابات 11532 حالة الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.