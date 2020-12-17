شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تغيث غزة بطائرة مساعدات طبية ثالثة لمواجهة «كورونا» والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020 أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات طبية ثالثة، تحتوي على 14.4 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، يستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويعد إرسال هذه المساعدات الطبية، في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات، لتعزيز جهود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية، في شهر مايو الماضي.

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