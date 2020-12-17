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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 72.91 مليون والوفيات مليون و641470

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات العالمية تتجاوز 72.91 مليون والوفيات مليون و641470 والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 72.91 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و641 ألفا و470.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                       304187                       16689754

 

 الهند                                      144096                       9932547

 

البرازيل                                  182799                       6970034

 

روسيا                                    48564                          2734454

 

فرنسا                                   59361                           2409062

 

المملكة المتحدة                   65520                          1913277

 

إيطاليا                               66537                            1888144

 

إسبانيا                               48596                            1773290

 

الأرجنتين                          41204                             1510203

 

كولومبيا                           39356                             1444646.

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