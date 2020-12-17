شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 72.91 مليون والوفيات مليون و641470 والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 72.91 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و641 ألفا و470.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 304187 16689754 الهند 144096 9932547 البرازيل 182799 6970034 روسيا 48564 2734454 فرنسا 59361 2409062 المملكة المتحدة 65520 1913277 إيطاليا 66537 1888144 إسبانيا 48596 1773290 الأرجنتين 41204 1510203 كولومبيا 39356 1444646.

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