تضمنت خفض المخصصات ورفع اسعار الدولار .. مسودة قانون الموازنة لعام 2021

تنشر وكالة الخليج 365، نص مسودة قانون الموازنة لعام 2021. وتعد هذه المسودة قابلة للتغيير في بعض فقراتها. وبحسب المسودة المسربة فقد تم تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على اساس (1450). كما تضمنت مسودة المشروع خفض المخصصات لموظفي الدولة وادناه نص مسودة قانون الموازنة لعام 2021:



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