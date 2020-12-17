اليوم.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-12-17 | 08:16 566 مشاهدة تنطلق منافسات الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم اليوم بإقامة اربع مباريات في بغداد والنجف والسماوة. ويواجه فريق الحدود ضيفه الديوانية على ملعب التاجي، بينما يلاقي السماوة فريق الطلبة على ملعب المساوة.

وسيلاعب الكرخ فريق اربيل على ملعب الساحر أحمد راضي وفي قمة الجولة سيلاعب نفط الوسط فريق القوة الجوية على ملعب النجف الاولمبي. وستقام ثلاث مباريات في توقيت واحد عند الساعة الثانية ظهراً، فيما ستقام مباراة القمة بين العندليب والصقور عند الساعة الرابعة و15 دقيقة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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