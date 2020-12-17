اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن القبض على 6 مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات اسبانية مزوره.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم إلقاء القبض على ستة مسافرين عراقيين في منفذ مطار البصرة الدولي، بحوزتهم جوازات سفر اسبانية، يرومون السفر على متن الخطوط الجوية القطرية".
واضافت انه "بعد تدقيق جوازاتهم من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزوره"، لافتة الى انه "تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
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