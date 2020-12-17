بدعم من طهران والدوحة.. مليشيا الحوثي تنسف نظام اليمن التعليمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتادت مليشيات الحوثي اقتحام مدارس صنعاء بالبنادق والاعتداء على المعلمين، ومن يقف سداً في وجوههم.

الثروة الخاملة.. العقارات اليمنية تؤجج صراع الأجنحة الحوثية بصنعاء

الحوثي يقصف الضالع.. جرائم حرب ضد المدنيين

تآكل النظام التعليمي في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، دفع المعلمين والموظفين التربويين إلى إطلاق صرخة تحذيرية، من الاستمرار في تجريف الهوية الوطنية لمؤسسات الدولة اليمنية.

فهذه المليشيات ومنذ انقلابها الكارثي سخّرت كما يؤكد اليمنيون كل طاقتها وجهدها، لتغيير أسماء ورموز اليمن الجمهوري، وإحلال مسميات تتوافق مع النزعة الطائفية لدى الحوثيين.