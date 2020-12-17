بتقنية الضوء الأزرق.. شاشة أمريكية منحنية جديدة لعشاق الألعاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فيوسونيك عن إطلاق شاشتها المنحنية VX2718-PC-MHD الجديدة، التي تخاطب بها عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وتمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة 1 مللي ثانية، كما تأتي الشاشة بدون حواف تقريبا وبدرجة انحناء 1500R.

مواصفات شاشة فيوسونيك المنحنية الجديدة

وتروج شركة فيوسونيك لشاشتها VX2718-PC-MHD المنحنية الجديدة من خلال تجهيزها بلوحة VA تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل)، وتمتاز بأنها مريحة للعينين بفضل تجهيزها بفلتر الضوء الأزرق وتقنية Flicker Free، وتبلغ نسبة التباين 4000:1 ودرجة السطوع 250 قنديلة/م2 مع إمكانية عرض 16.7 مليون لون.

وتزخر شاشة فيوسونيك الجديدة بالعديد من الإعدادات المسبقة ViewMode الخاصة بالشركة الأمريكية، وتضمن هذه الإعدادات أفضل أداء لتطبيقات الترفيه المنزلي، وتشمل العديد من أوضاع الضبط الخاصة بالألعاب والأفلام والويب والنصوص وأجهزة الماك.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة فيوسونيك VX2718-PC-MHD المنحنية الجديدة على اثنين من منافذ HDMI 1.4 ومنفذ DisplayPort، بالإضافة إلى مخرج الصوت واثنين من السماعات المدمجة بقدرة 2 واط مع صوت ستريو.

وأعلنت شركة فيوسونيك عن طرح شاشتها المنحنية الجديدة في الأسواق العالمية في الشهر المقبل.